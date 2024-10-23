二手蝕讓單日逾10宗 啟岸傳5年輸35%

二手交投持續向上，蝕讓同時增加，昨單日再現至少10宗同類個案，並以半新盤為主，紅磡啟岸一房單位市傳以418萬元易手，較約5年前購入價帳面低近35%。

消息透露，上述單位為極高層B5室，實用面積約268方呎，每方呎成交價約15,597元。原業主2019年以逾640萬元購入，當時呎價高近2.4萬元，轉手帳面虧蝕逾220萬元。

海日灣II開放式貶兩成 大埔白石角新盤近年相繼入伙。中原張少聰表示，海日灣II的12座中層B室，實用面積約251方呎，開放式設計，收租客議價後以313.8萬元承接，呎價約12,502元，原業主於2019年以397萬元購入，單位帳面貶值約21%。

荃灣10月暫錄約100宗二手買賣，已超上月全月約12%。該行伍潔玲指，全‧城滙5座高層D室兩房戶，實用面積約527方呎，去年底叫價920萬元，剛以850萬元沽出，呎價約16,129元，原業主持貨逾3年，帳蝕149萬元。

港島二手樓連環失守。消息稱，鰂魚涌南豐新邨8座中層三房戶，市傳連租約以610萬元沽，呎價約10,702元，單位於2016年購入，約8年蝕70萬元。

世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角莊士維港軒中高層C室兩房戶，實用面積約350方呎，劈價162萬元，成交價618萬元，呎價約17,657元，約兩年跌價約31.3%，料為項目近年最大宗蝕讓。

曉珀銀主貨低估價21%沽 環亞物業拍賣昨沽出4項物業，當中3項為銀主盤。其中，九龍界限街曉珀連平台戶，以710萬元拍出，較開價高10萬元，呎價約16,284元。成交價較銀行估價低約21.7%。另一個為奧運站凱帆軒3座低層E室，以580萬元沽，搶高92萬元拍出。粉嶺逸峯1座低層戶業主盤，為疑似事故戶，以開價250萬元沽，呎價僅約5,342元，低估價逾五成。