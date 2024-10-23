上季甲廈租金跌幅3年最傷

今年第三季甲級寫字樓市場繼續面臨挑戰，高力發布《2024年第三季度市場報告》指，期內租金下跌約2.9%，為自2021年以來最大季度跌幅，而本年初至上月底累挫約6.3%，預期今年全年跌幅約8%。

截至今年9月底甲級商廈空置率微升至約16.9%，總空置面積近1,400萬方呎。報告又顯示，第三季一線零售商舖租金按季微升約1.2%，預期今年舖位租金將累漲約5%。

另外，上季整體市場涉及交易金額達一億元或以上成交的投資額共達99億元，按季增長約13%，當中蝕讓及銀主盤買賣佔大額交易總額約48%，投資者在市場調整期間，吸納樓價累計降幅較大的資產。

觀塘商廈全層4680萬售 此外，中原（工商舖）資料顯示，第三季工商舖買賣價量齊跌，共錄得約696宗工商舖買賣成交，較上一季跌約21%，按年挫約14%，為連續5個季度跌穿1,000宗水平。上季成交金額約137.59億元，按季跌約9%，按年微升約4.8%。

另該行估計第四季買賣交投會升至約820宗，成交金額料有約185億元，但礙於市場積存貨量高企，相信平均呎價及租金仍會有約5至10%下調空間。

該行工商部葉宇政透露，麒豐資本的觀塘商廈泓傲31樓全層海景戶，面積約5,914方呎，附有平台，以約4,680萬元售出，呎價約7,913元，買家為用家，首度進駐東九龍。