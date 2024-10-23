Blue Coast II周六賣次輪 Double Coast I查詢踴躍
長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，將於周六作次輪銷售，當中以價單發售88伙，招標推出24伙四房戶。消息稱，項目暫收逾5,000張入票，以價單伙數計，超額逾55倍。
該集團營業部首席經理郭子威稱，價單單位涵蓋兩房戶及三房戶，包括7伙平台花園單位，折實價910.5萬至1,699.8萬元，平均呎價約21,570元，部分加價約2%，長實營業部助理首席經理楊桂玲補充，四房戶買家若一併認購A及B室相鄰單位，將獲優先考慮。
專才6751萬購ONE STANLEY
建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下赤柱黃麻角道ONE STANLEY第3座3樓A室天際平層大宅，實用面積1,919方呎，天台1,644方呎，以逾6,751萬元獲專才客承接，呎價約35,183元。
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