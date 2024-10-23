Blue Coast II周六賣次輪 Double Coast I查詢踴躍

該集團營業部首席經理郭子威稱，價單單位涵蓋兩房戶及三房戶，包括7伙平台花園單位，折實價910.5萬至1,699.8萬元，平均呎價約21,570元，部分加價約2%，長實營業部助理首席經理楊桂玲補充，四房戶買家若一併認購A及B室相鄰單位，將獲優先考慮。