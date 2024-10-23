即將展開的次輪賣樓，以單一時段銷售，所有買家可選購一至兩伙，折實價607.66萬至1,922.37萬元，平均呎價約23,833元。據價單資料，來自第1至3號價單的23伙昨上調售價，幅度約3%起，加幅最大的11伙為5座（Elite Zone）12至25樓的A1室，不足一個月上調多達一成半。