啟德盤招標熱賣
天璽‧天售12伙 天瀧兩日套7.1億
政府放寬按揭並優化投資移民計劃，均有利豪宅交投，啟德新盤連錄招標成交。其中，區內天璽‧天連日錄得招標成交，昨日再沽12伙，並落實周六盡推餘下121伙價單單位發售，個別單位加價多達15%。位於跑道區的天瀧，過去兩日接連招標售出18伙，套現逾7.1億元。
新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下天璽‧天交投勢如破竹，昨日不乏大額個案。昨售出單位樓價由2,357.1萬至7,952.3萬元。
天璽‧天加價最多一成半
新地代理總經理胡致遠稱，最高價為第3座（Peak Tower）41樓A室，實用面積1,993方呎，呎價約39,901元，該座（Peak Tower）暫已招標售出37伙，每伙均超過5,000萬元。項目至今招標售出65伙，平均售價逾4,000萬元。
即將展開的次輪賣樓，以單一時段銷售，所有買家可選購一至兩伙，折實價607.66萬至1,922.37萬元，平均呎價約23,833元。據價單資料，來自第1至3號價單的23伙昨上調售價，幅度約3%起，加幅最大的11伙為5座（Elite Zone）12至25樓的A1室，不足一個月上調多達一成半。
此外，同系已屆現樓的北角海璇II第2B-3期，昨沽出2座17樓A室套四房單位，實用面積1,483方呎，成交價6,008萬元，呎價約40,512元。
天瀧今批八成內地客
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的天瀧，過去兩日連錄招標成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，售出單位實用面積1,085至1,382方呎，成交價3,453.52萬至5,164.6萬元，呎價約31,730至37,426元。
其中有兩組大手買家分別斥約6,950萬元及8,044萬元，各購入兩伙。今批售出單位約八成買家具有內地背景，樓盤推售以來累售79伙，套現約33億元。
此外，其他跑道區樓盤昨日再有承接，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的維港1號，昨再沽一伙，單位為2A座26樓H室，實用面積774方呎，三房連套房及工人套間隔，售價1,979.9萬元，呎價約25,580元。
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