簡訊一覽
●屋宇署8月批出14份建築圖則，佔8項為住宅及商住發展，並以啟德2A區3號地盤項目規模最大。項目批建一幢30層高商住物業，大廈設於5層平台及3層地庫之上，涉及總樓面面積逾48.8萬方呎。項目連同2號地盤於去年由信和置業(00083)等透過政府招標投得，而該月再錄「零動工」。
●李寧(02331)與紅杉資本成立合資公司，總股本為兩億元，其中集團的間接全資附屬公司李寧體育（香港）注資5,800萬元，佔股29%，集團聯席行政總裁李寧旗下的公司會注資5,200萬元，佔股26%，而紅杉方面透過兩家公司注資共9,000萬元，持股45%。該合資公司旨在於內地以外獨家開發及經營李寧品牌業務，實現李寧品牌於海外長期發展，並尋求機會於日後上市。另外，第三季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得中單位數下降。
●泡泡瑪特(09992)今年第三季整體收益按年增長1.2至1.25倍，其中內地增長55至60%，港澳台及海外增長4.4至4.45倍。
●思捷環球(00330)將從德國百年鞋舖Deichmann收取10個財政年度期間Esprit時裝業務（鞋履除外）於歐洲產生的收入淨額之25%，Deichmann方面則獲轉讓在歐洲經營Esprit時裝業務所需的所有知識產權。
●新鴻基地產(00016)向聯交所申請在一年內發行100億美元的債券上市。
●龍源電力(00916)斥16.85億元人民幣收購母公司8家公司全部或部分股權，代價可予調整，涉及2,032.9兆瓦的裝機容量，多在甘肅和廣西。
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