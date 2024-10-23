Yen兌港元低見5.14算 投資者賭幣策續寬鬆

日圓匯價周二跌至7月底以來新低，兌每美元一度失守151，折合每百日圓兌港元低見5.14算。現時市場預期日央行於本月底的議息會議按兵不動之餘，投資者亦再次看淡日圓前景且重啟息差交易，押注日央行將繼續維持寬鬆貨幣政策。

日股軟 東京地鐵今掛牌 圓匯受壓亦與下周日的日本眾議院改選有關，事關外界憂慮由自民黨和公明黨組成的執政聯盟未必維持到過半議席，間接令首相石破茂施政舉步維艱。日本股市亦因此連跌兩日，日經平均指數周二收跌542點或1.39%，報38,411點；東證指數（TOPIX）亦跌28點或1.06%，收報2,651點。

然而，日本6年來最大型新股東京地鐵（Tokyo Metro）今日首掛，80%是本地發售，20%國際發售。消息指出，該股本地發售部分超額認購逾14倍，國際發售超購34倍，以1,200日圓上限定價，意味着該企市值約47億美元，相當於JR東日本或JR東海（經營大阪至東京新幹線）的四分之一。

岡三證券首席債券策略師長谷川直哉稱，隨着許多在野和執政黨人士呼籲採取措施提高工資，變相令日央行更難以加息，因為工資走勢直到明年才會明確。他又認為，若然執政聯盟敗選，市場會開始把激進財政支出、延後加息的可能納入價格考量。