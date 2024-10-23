周大福預告半年溢利倒退

上季零售值跌21% 減145店 周大福昨日收市後公布，上季集團零售值按年倒退21%，其中內地跌19.4%，港澳與其他市場跌31%。同店銷售方面，內地按年倒退24.3%，其中黃金首飾及產品挫24.7%、珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾挫27.6%；港澳與其他市場更加大跌30.8%，港澳跌幅較大與市民外遊和內地旅客消費模式轉變有關。

如是者，周大福預告中期收入將按年倒退18至22%，但溢利大幅倒退很大程度由於9月底按黃金市價重估未還的黃金淡倉時，產生非現金未變現虧損。此外，內地上季黃金首飾和產品當中，毛利率較高的定價產品佔12.8%，比例按年升7.8個百分點，支持毛利率保持韌性。

撇除以上黃金對沖虧損，周大福預期，中期溢利按年倒退12至16%，並指十一長假期間，內地同店銷售跌幅比上季有所收窄。9月底，旗艦「周大福珠寶」門店按季再淨減145家，至7,113家。

花旗估金價3個月闖2800關 花旗把金價3個月目標價調高至每安士2,800美元，6至12個月仍看3,000美元，原因是美國勞工市場或再轉差會使聯儲局進一步減息、交易所買賣基金（ETF）入貨等，抵銷中國零售實體需求轉弱的影響。該行同時上調對銀價6至12個月預測至每安士40美元。

現貨金在金磚國家籌謀「去美元化」的時候創新高，安聯首席經濟顧問埃利安直言，黃金可能正在定價「去美元化」，其漲勢似乎已經不能用息口、通脹等傳統金融框架分析，尤其是央行熱衷掃金，或反映人們對美元體系的信任開始瓦解，正尋求替代方案。