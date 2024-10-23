英偉達擬與印度共同開發AI晶片

美國無廠半導體公司英偉達（Nvidia）據報擬與印度政府合作，共同開發人工智能（AI）晶片。當地傳媒引述印度官員的回應，證實了這一消息，稱相關討論仍在初步階段。英偉達股價於周二早段曾跌0.8%，市值為3.5萬億美元，但依然是僅次於蘋果公司（Apple Inc.）的全球市值第二大上市公司。

報道指，英偉達希望利用印度龐大的電子科技人才，開發專門針對當地市場的晶片，只不過討論仍在早期階段，目前正在研究成本、效益及應用方法等細節。有政府官員透露，Arm等合作夥伴亦會參與這一項計劃，並交由政府旗下的先進運算開發中心（C-DAC）或者民間企業主導研發工作。

ASML料明年業績增長 另邊廂，雖然多數晶片公司近期股價都水漲船高，但作為上游晶片生產設備供應商、壟斷了先進光刻機市場的ASML此前卻因為訂單表現差過預期，導致股價暴跌。該公司行政總裁Christophe Fouquet近日不停向投資者「派定心丸」，他最新表示，預計明年公司仍會是「增長的一年」，但就指現在提供準確的業績指引仍為時尚早。他又表示，無論美國總統選舉結果如何，對中國的技術制裁仍會持續，故ASML對華出口仍將面臨壓力。

另高通（Qualcomm）最近發布一款全新的Snapdragon 8 Elite晶片，用了台積電3納米製程工藝，是目前效能最強的手機系統單晶片（SoC）。