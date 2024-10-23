企業盈利強 基金嗌「超配」美股

美股新一季業績期為市場帶來驚喜，無論是此前放榜的大型金融股，還是本周陸續發布業績的傳統工業股，盈利表現都相當不錯。基金界「一哥」貝萊德（BlackRock）旗下的貝萊德智庫（BII）預計，美國企業的強勁盈利表現，將繼續擴大到科技股以外的領域；並建議在未來6至12個月內「超配」（Overweight）美國股票。

道指低開 3M上季轉賺 BII指出，儘管市場對人工智能（AI）及科技行業的疑慮，以及對潛在經濟衰退的擔憂曾經引發市場波動，但美股今年在盈利增長和科技估值飆升方面跑贏了其他地區。該機構仍然看好美國股市，因為市場預計美國上市公司明年將實現兩位數的盈利增長，且利率正在下降。有別於先前由AI熱潮推動的科技股大牛市，BII估計其他行業與科技股的差距將會收窄。

美股3大指數周二早段偏軟，道指曾跌213點，報42,718點；標指跌32點，報5,821點；以科技股為主的納指跌126點，報18,413點。

企業消息方面，3M公布9月底止一季業績，期內收入按年增長0.38%至62.94億美元；列帳純利13.72億美元，按年由虧轉盈；撇除特殊項目後經調整每股盈利1.98美元，按年升17.85%。該公司亦調高了全年經調整每股盈利預測下限，料介乎7.2至7.3美元；3M股價早段跌2.63%。

軍工股則表現各異，前稱雷神技術的RTX於9月底止季度收入按年大增49.2%至200.89億美元，主要由於公司業務重組的會計影響，撇除相關項目後實際增長約6%；經調整純利按年增長6.91%至19.48億美元。至於洛歇馬丁於9月29日止一季內收入為171.04億美元，按年增長1.33%；純利跌3.62%至16.23億美元。

另外，蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克再次現身中國，參觀北京順義的一座有機農場，並且與中國大學生見面交流。今次也是繼今年初位於上海靜安的Apple旗艦店開幕後，庫克再次現身中國。考慮到此前Apple大中華區收入不斷倒退，庫克頻頻到訪中國的舉動，可能與其試圖重振中國業務有關。