AI帶挈核電股炒上
美企紛投資核反應堆 中廣核礦業飆兩成
事實上，中廣核礦業已連升5個交易日，累升46.8%。公司上周披露，旗下投資的礦場上季生產天然鈾692.6tU，計劃完成率97.2%。不過，股價最強的推動力依然是美國科企和富豪上周投資小型核反應堆（SMR）的消息，觸發市場對全球鈾價的憧憬。
大行籲關注天然鈾板塊
中銀國際的報告指出，生成式AI快速迭代，傳統核電廠建設周期長，實難滿足有關電力需求的增長。SMR被視為最可行的路線，只是缺點在於大規模建設前成本較高、監管審批和部署周期較長，並存在潛在核擴散風險。目前唯一通過美國核能監管委員會審批的堆型為Nuscale的50MW項目。
美國核電業仍在等待大選結果出爐再決定未來發展進度，因共和黨通常被認為更支持核電，可能會加速審批，特別是環保相關的審批，令市場對核電和天然鈾更加看好。在大選只剩兩周之際，該行建議投資者重新關注天然鈾板塊，為事件驅動型交易做好準備。
各地核能相關股份股價紛紛創新高，鈾生產商Cameco今年股價升近40%，核零件供應商BWX Technologies亦已飆漲65%。SMR建造商Oklo和NuScale Power分別升99%和37%。市場一片看漲氣氛，已忘卻2011年的日本福島核事故。
根據勞倫斯‧柏克萊國家研究所的數據，太陽能、風能和電池儲存佔等待併網的所有容量95%，而核能僅佔不到1%。
能源研究機構Wood Mackenzie則指，美國尚未開始建造任何SMR項目，超過80%的已公布產能尚未進入開發階段。在投資角度，好處是SMR可供擴展的空間巨大。
商湯發布三位一體戰略
此外，有「中國AI第一股」之稱的商湯科技(00020)，其董事長兼首席執行官徐立在公司成立10周年的里程碑之際，向所有員工發出內部信，確立最新三位一體的戰略「大裝置-大模型-應用」，通過數量級級別的優化，提升算力資源的使用效率，服務好客戶。
其他科企亦致力推動AI業務，TikTok母公司字節跳動旗下BytePlus據報考慮在泰國成立數據中心，用於提供雲及AI服務。聯想集團(00992)則與諾基亞合作開發AI數據中心解決方案。
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