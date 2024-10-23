AI帶挈核電股炒上

事實上，中廣核礦業已連升5個交易日，累升46.8%。公司上周披露，旗下投資的礦場上季生產天然鈾692.6tU，計劃完成率97.2%。不過，股價最強的推動力依然是美國科企和富豪上周投資小型核反應堆（SMR）的消息，觸發市場對全球鈾價的憧憬。

大行籲關注天然鈾板塊 中銀國際的報告指出，生成式AI快速迭代，傳統核電廠建設周期長，實難滿足有關電力需求的增長。SMR被視為最可行的路線，只是缺點在於大規模建設前成本較高、監管審批和部署周期較長，並存在潛在核擴散風險。目前唯一通過美國核能監管委員會審批的堆型為Nuscale的50MW項目。

美國核電業仍在等待大選結果出爐再決定未來發展進度，因共和黨通常被認為更支持核電，可能會加速審批，特別是環保相關的審批，令市場對核電和天然鈾更加看好。在大選只剩兩周之際，該行建議投資者重新關注天然鈾板塊，為事件驅動型交易做好準備。

各地核能相關股份股價紛紛創新高，鈾生產商Cameco今年股價升近40%，核零件供應商BWX Technologies亦已飆漲65%。SMR建造商Oklo和NuScale Power分別升99%和37%。市場一片看漲氣氛，已忘卻2011年的日本福島核事故。

根據勞倫斯‧柏克萊國家研究所的數據，太陽能、風能和電池儲存佔等待併網的所有容量95%，而核能僅佔不到1%。

能源研究機構Wood Mackenzie則指，美國尚未開始建造任何SMR項目，超過80%的已公布產能尚未進入開發階段。在投資角度，好處是SMR可供擴展的空間巨大。

中廣核礦業近日股價抽升