恒生李樺倫：九龍首設寵物友善分行

近年普及金融理念已成為銀行服務發展的大趨勢，恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫接受訪問時表示，該行一直積極了解不同客戶的需要，將未來銀行和以客為本的理念糅合於服務之中，最近於分行增設長者友善服務專區及寵物友善設施，以滿足社區對銀行服務的需求。

李樺倫指出，恒生去年破天荒設立寵物友善分行，在市場上引來不少注目。今年進一步在又一城分行引進九龍區首家寵物友善分行，在銀行大堂的智能櫃位附近設有寵物友善等候區，方便攜同寵物的客戶在智能櫃位快捷地處理大部分的銀行服務類別，或與寵物一起等候櫃位服務。又一城分行更設有寵物友善會議室，客戶可攜同寵物與銀行職員進行理財諮詢。

由60年代已經成為恒生銀行客戶的Pauline及其愛寵「乖乖」對寵物友善分行深表歡迎，尤其有助寵物主人到分行處理事務前，毋須特意先行安置寵物，並大讚寵物友善設施之一的空氣清新機，能避免寵物氣味影響其他客戶。

沙田分行引進長者友善服務專區 李樺倫續表示，有見沙田分行今年上半年處理的櫃位交易中逾半為65歲或以上的長者客戶，恒生亦特意擴充沙田分行並首設長者友善服務專區。該行參考建築署的《長者友善設計指引》，加入便利長者的設計及無障礙設施，為長者客戶提供舒適和暢通易達的銀行服務。

實踐未來銀行理念 拓普及金融 長者友善服務專區的設施，包括擺放符合人體工學的坐椅、增添方便客戶坐下來處理銀行交易的櫃位、安裝防滑地板和字體較大的指示牌，以及添加輪椅通道及停放位置等。李樺倫指出，專區為長者客戶提供貼心的服務之餘，亦協助他們過渡到未來銀行的服務，帶來一個多元共容環境，達致普及金融。