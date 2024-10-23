中電信首3季純利292億 聯通多賺10%

中電信今年首9個月純利292.99億元（人民幣‧下同），按年升8.11%。期內，服務收入3,628.86億元，按年升3.75%，跟網絡營運及支撐成本的漲幅相若；雲計算等「產業數字化」收入為1,055.49億元，按年升5.82%。

傳統業務方面，流動服務收入為1,568.23億元，按年升約3.2%，每月每戶平均收入（ARPU）為45.6元，按年持平。固網及智慧家庭服務收入956.24億元，按年升約2.9%，其中智慧家庭收入按年升17%，寬頻綜合ARPU維持在47.8元。

至於聯通，首9個月純利增長為3大電訊商之最，按年升10.34%至190.3億元，這項增速也是中移墊底。期內，服務收入2,587.86億元，按年升2.48%，「聯通雲」及數據中心收入分別達438.6億元及196.9億元，按年升19.5%及6.8%。

聯通昨晚表示，10月1日起把4G無線相關設備的折舊年限由7年改為10年，預計今年固定資產折舊額會減少11億至12億元。集團又稱，900MHz頻段的頻譜已由4G改作5G，已完成相關設備升級，4G設備仍有較長生命周期。

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