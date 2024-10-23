惠譽：內地債務置換難解結構風險

惠譽評級認為，中國深入推進債務置換將減輕地方政府融資平台（城投企業，LGFV）的短期債務負擔，但尚無法緩解地方政府面臨的結構性財政風險。

規模料遠超1.4萬億 按需分配 財政部公布一項方案，尚待人大批准，它旨在一次性增加債務限額，同時動用尚未使用的地方債額度，以利用地方債來置換城投債（隱性債務），並清理政府拖欠企業的帳款，堪稱近年力度最大的「化債」舉措，延續2015年首次啟動的類似債務置換措施。惠譽認為，其規模可能顯著高於2023年和2024年初迄今的債務置換規模，分別為1.4萬億元（人民幣‧下同）和1.2萬億元，且可能每年重複，直到2028年。

惠譽認為，省級政府的債券額度或為按需分配，財政實力較弱地區可能獲得更多的債務置換額度，而發達地區會獲得更多額度以用於回報率更高的增量投資。此外，債務置換將優先考慮城投企業成本高、期限短且結構脆弱的債務，緩解再融資壓力並優化債務結構。若去槓桿幅度較大，則可能改善此等企業的獨立信用狀況，但這對其各自的評級並不必然構成正面影響。

然而，該機構指，債務置換的局限性在於僅針對在2018年由財政部劃分為隱性債務的債務，以及政府拖欠企業的帳款，而不涉及超過該範圍的城投債務，或自我維持的債務——這些債券通常用於有一定經營性現金流的準政策性投資，且規模更大，對地方債可持續性構成長期結構性風險。

或加劇地方政府財政失衡 惠譽相信，還息會繼續佔財政支出更大部分，擠壓其他用途的財政資源。債務置換提速，加上財政收入增長承壓，可能加劇惡化地方政府的財政失衡及槓桿率狀況。