內銀客淨沽外匯近4年最多

9月涉3412億 增持人幣資產意欲看升 中央「放大招」吸引資金流入內地，國家外匯管理局公布9月銀行結售匯數據，客戶向銀行出售外匯（結匯）比購買（售匯）多3,412億元（人民幣‧下同），一改之前6個月結匯都出現逆差的頹勢，並創2020年12月之後單月新高。儘管外資對中國資產仍在觀望，外管局相信他們配置人民幣資產的意欲仍會增強。

跨境資金恢復淨流入 結售匯可以牽涉貨品貿易、服務貿易和直接投資等，隨着中國企業不斷「出海」，直接投資的結匯逆差截至9月已經持續22個月。值得留意的是，9月「證券投資」一項結匯比售匯多698.58億元，不但連續兩個月為正，更創下至少2010年1月之後的單月新高，上次有相當規模順差已是2022年12月。

國務院新聞辦公室昨日再開記招，請來外管局副局長李紅燕。她稱「跨境資金已恢復淨流入」，指銀行代客涉外收支上季恢復順差，所以今年首3季累計也有小幅順差，「貨物貿易延續淨流入，外資來華投資逐步向好」，並指內地股市上漲帶動，9月下旬以來，外資淨購入境內股票總體增加。

李續指，迄今外資持有境內人民幣債券的總量超過6,400億美元（約近5萬億港元），處於歷史高位，又說目前外資投資內地資本市場方興未艾，於內地股市、債市的佔比僅約3至4%，「受多重有利因素支撐，還有進一步提升空間。」

青年失業率跌至17.6% 其實外資掃貨已見於人民幣（兌每美元‧下同）重越7算，問題是近日美匯再度轉強下，離岸人民幣昨於兩個月低位附近徘徊，低見7.1391。業界相信，10月結匯順差應該也會頗強，但能否持續尚待觀察。野村總結本月與海外投資者的交流，指原本「低配」中國的新興市場投資者大致已補倉，但對中資股升勢能夠持續仍未抱太大信心。

事實上，內地9月青年失業率縱然回落至17.6%，但仍凸顯就業市場的壓力，宏觀經濟有待改善。發改委稱，中國明年將繼續發行超長期特別國債，並再改良投向，支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

IMF降華今年經濟預測 國際貨幣基金組織（IMF）因消費信心低迷及房地產積弱，下調中國今年經濟增長預測0.2個百分點至4.8%，不計及規模未明的刺激措施，暫維持明年預測於4.5%，惟憂慮樓價下跌會令房地產市道轉差。該組織維持今年全球經濟增長預測於3.2%，但微降明年預測至3.2%。

A股昨日靠穩，滬綜指仍升0.54%，收報3,285點，深成指及深圳創業板指數分別升0.85%及0.3%，兩市總成交額1.91萬億元。

另外，財政部轄下的中央匯金據報今年迄今已發債集資2,070億元，為2010年開始發行境內債以來最多。星展相信，以內地當前融資成本低，A股估值亦低廉，匯金等有機會把發債所得資金投入股市，「國家隊」進一步入市有望持續提振投資氣氛。中金昨日首度運用「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF）所得的資金買入股票。

內地近年結匯順差