比亞迪獲薦買 目標價375元

野村推算，比亞迪今年電動車出貨量達400萬輛，跑贏對手及鞏固其中國市場的領先地位，並在海外市場開闢新的增長機會。事實上，比亞迪與法國主要汽車零部件供應商佛瑞亞（Forvia）合作，選擇它為土耳其工廠的主要供應商。

GM調高全年業績展望 另邊廂，美國老牌車企通用汽車（GM）截至9月底止的第三季業績勝預期，收入按年升10.48%至487.57億美元，純利微跌0.26%至30.56億美元，並再度上調全年業績展望，當中經調整後的經營溢利修訂到介乎140億至150億美元，同時預告今季電動車利潤率將錄正數。

不過，GM上季僅「大本營」北美的市佔率守得住，按年上升0.8個百分點至15.9%，經調整經營溢利有39.82億美元，按年增長12.93%；反之，中國分部市佔率由去年同期的7.9%下滑至6.5%，連累期內由盈轉虧1.37億美元。南美乃至巴西的市佔率分別縮1.7個百分點及2.1個百分點，某程度可見內地車企的「出海」戰術對GM構成威脅。

比亞迪股價高位回落