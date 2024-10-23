恒指波幅僅249點 交投近一個月最少

本港股市好淡爭持，恒生指數全日在20,500點附近上落，波幅僅249點，成交繼續回落，按日少20.84%至1,548.52億元，為內地9月24日「組合拳」出台以來最少。不過，南下「北水」再掃貨，淨流入59.06億元。

恒指昨日低開44點，之後止跌回升，最多漲151點，其後走勢缺乏方向，午後沽盤出現，轉跌最多98點，尾市拗腰向上，收市微升20點或0.1%，報20,498點。國企指數升22點或0.3%，報7,363點；科技指數升29點或0.66%，報4,521點。

華潤飲料上市前夕在3大暗盤交易場表現做好，在輝立交易場表現最出色，盤中高見16.1元，收市報16元，漲10.34%，每手帳賺300元。在耀才及富途分別收報15.9元及15.88元，升9.65%及9.51%，每手分別帳面獲利280元及276元。

恒指近月走勢