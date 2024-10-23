內銀淨息差明年恐再跌

內地6大銀行上周齊下調活期及定期存款利率，迎接人民銀行再減貸款市場報價利率（LPR）。花旗認為，雖然本次減息靜態基礎（不計其他因素影響）對內地銀行的淨息差影響只是中性，但由於貸款重新定價較存款重新定價更快，淨息差在2025年將進一步下降至1.4%以下，低於可持續的1.6至1.7%水平。