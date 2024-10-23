內銀淨息差明年恐再跌
內地6大銀行上周齊下調活期及定期存款利率，迎接人民銀行再減貸款市場報價利率（LPR）。花旗認為，雖然本次減息靜態基礎（不計其他因素影響）對內地銀行的淨息差影響只是中性，但由於貸款重新定價較存款重新定價更快，淨息差在2025年將進一步下降至1.4%以下，低於可持續的1.6至1.7%水平。
花旗認為，國有6大銀行需要因此進行約一萬億元人民幣的資本結構重組計劃。故此，相對於6大內銀，該行更偏好招商銀行(03968)。
花旗看好招行重農行
花旗看好招行，主因股息率具競爭力、股本集資風險有限、受惠於資本市場轉型，以及對內房資產質素的憂慮減輕。該行也看好重慶農村商業銀行(03618)，以作為國家財政部加速地方政府債務交換的代表。
中信建投証券銀行業首席分析師馬鯤鵬等發表報告，估計本次減息對上市銀行2025年淨息差影響7點子，綜合考慮存量房貸利率下調、公開市場操作和中期借貸便利（MLF）利率下調等一籃子政策影響，總計影響上市銀行2025年淨息差約10點子。若考慮存款利率下調的利好，2025年淨利差將受到4點子左右的影響，銀行淨息差影響整體可控。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：