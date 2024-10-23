聯儲官員減息看法分歧

美國聯儲局將於11月上旬議息，官員支持進一步減息但對減息速度和幅度似乎存分歧。在公開市場委員會有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表明，「看不到不減息的信號」，又指美國已經朝向2%的通脹之路邁進。利率期貨則顯示，現時市場預期聯儲局下月減0.25厘的機率為88.9%，按兵不動的比率為11.1%。

另今年無投票權的堪薩斯州城聯邦儲備銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）表示，他個人主張放慢減息步伐，又指減息應是「漸進及深思熟慮」，即聯儲局透過微調維持經濟增長、價格穩定和充分就業，以避免加劇金融市場波動。

同樣無投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）最新提及，若然美國經濟按目前的預期發展，逐步降低政策利率至更正常或中性水平，可幫助管理風險並實現目標。

瑞銀則維持對聯儲局今年底前兩次會議將各減息0.25厘的預測，料聯邦基金利率將降到4.25至4.5厘區間。不過該行補充，聯儲局減息之後出現的最大風險，或會於明年首季浮現，甚或可能重現今年首季的通脹恐慌。

高盛估英利率降至2.75厘 至於英倫銀行的減息步伐情況，高盛最新預期直至明年秋季，利率將由現水平的5厘跌至2.75厘，意味該行在接下來的每次會議都會減息。高盛解釋，由於英國通脹迅速回落、貨幣政策委員會對利率走勢評論亦相對溫和，因而強化他們估計英國連環減息的觀點。

英鎊兌美元昨日反覆靠穩，在1.3算爭持，折合兌港元在10.1算；至於近日美匯指數顯著轉強，周二突破104關，曾高見104.09。