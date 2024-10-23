滙控法壽險業務多企擬洽購

另外，滙豐宣布，透過與香港信保局合作，進一步提升以數據為本、專為香港電商而設的貿易融資計劃。信保局將為計劃的貿易貸款提供保障，該行可以藉此增加電商融資計劃貸款額度，為更多商戶提供所需資金，以支持本港電商行業發展。

該行稱，去年7月與跨境電商數碼平台Dowsure豆沙包合作，透過「亞馬遜賣家貸款計劃」，平台可以獲取電商賣家在亞馬遜平台上的庫存、銷售和退款等數據，藉此簡化商戶申請滙豐貿易融資時的信貸評估。計劃提升後，合資格亞馬遜賣家可申請最高200萬美元的貿易融資。