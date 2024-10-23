滙控法壽險業務多企擬洽購
滙豐控股(00005)近年積極出售非核心業務。外媒引述消息人士指，法國巴黎銀行、法國外貿銀行母企EPCE集團及保險公司Matmut均有意競購滙控的法國人壽保險業務，預料本月底提出非約束性報價。
夥信保局支持港電商融資
滙控法國壽險業務亦可能吸引其他法國金融服務公司，包括法國互助信貸集團（Credit Mutuel）、安盟集團（Groupama）等興趣。據報，滙控一直考慮出售該國壽險業務，其估值超過5億歐元。
另外，滙豐宣布，透過與香港信保局合作，進一步提升以數據為本、專為香港電商而設的貿易融資計劃。信保局將為計劃的貿易貸款提供保障，該行可以藉此增加電商融資計劃貸款額度，為更多商戶提供所需資金，以支持本港電商行業發展。
該行稱，去年7月與跨境電商數碼平台Dowsure豆沙包合作，透過「亞馬遜賣家貸款計劃」，平台可以獲取電商賣家在亞馬遜平台上的庫存、銷售和退款等數據，藉此簡化商戶申請滙豐貿易融資時的信貸評估。計劃提升後，合資格亞馬遜賣家可申請最高200萬美元的貿易融資。
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