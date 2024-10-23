滙控突簡化架構 分4大業務 東西市場

滙控行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）強調，這次重組架構由集團內部推動，歷時數個月的討論、研究和調整，「由於涉及保密，因此沒有非集團人士參與」，未來將和股東保持一貫的密切溝通，並聽取他們意見。

他指，包括香港在內的東部將是集團未來的增長核心，重組可增強亞太和中東地區的連接，並在風險管理有協同效益；西部除英國本土以外，則主力發展企業銀行業務。目前集團僅有香港、英國及墨西哥3個較大的個人銀行市場，後者規模較港、英兩個主要市場為小；其餘地區則會集中發展國際財富管理和卓越理財業務。

中高級職位最受影響 艾橋智上任行政總裁以來多次傳出要求削減開支。他否認架構重組是為節省成本而下的決定，而是策略轉型，以「更靈活、快捷地進行業務上的決定」。不過，部分中高級職位無可避免出現職能重疊，暫無法透露具體受影響人數；但會盡量減少對前線人員的影響，使他們「能繼續專注於為客戶提供最好的服務」。

重組後4大業務將分為香港、英國、企業及機構理財，還有國際財富管理及卓越理財，並新設由12名成員的集團營運委員會，取代由18人組成的集團行政委員會為主要行政決策機構。

俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場，連同港、英以外的工商金融業務將歸入新設的企業及機構理財分部；艾認為，重組有利節省「認識客戶（KYC）」和信貸審批等內部流程，能投放更多資源於客戶，以提升創造力。

滙控股價昨微跌0.36%，瑞銀評論，滙控重組逾21萬大軍總有成本，惟集團未有提及這個重要資訊。晨星（MorningStar）稱，過去一直認為滙控的全球業務、地理結構過於複雜，這次重組簡化業務，並分立香港和英國業務，屬積極因素，亦有助消除股東的擔憂。

專家憂業績轉差節流 資深股評人沈振盈認為，減息周期下銀行盈利能力下降，重組削成本屬正常舉措，但料股價不會有太大波動；但同時警告滙控此時簡化架構，或暗示未來業務可能出現困難，因此需要減省成本。

另外，滙控委任郭珮瑛（Pam Kaur）為集團史上首位女性財務總監，並擔任執行董事，同為明年1月1日生效。

滙控簡化後新架構 滙控近年積極出售業務 滙控股價年內表現