股市估市：中港股市熱度漸現分野

近期內地政策相繼落地，惟中港股市表現各異。昨日內地一年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別下調0.25厘，這是上月中國人民銀行在國新辦的發布會上，行長潘功勝宣布3項金融政策的其中之一，而在上周五的金融街論壇年會上，潘功勝亦率先預告本周執行。

由於投資者早已預期，而且股市已從低位回升，因此對短線股市幫助有限。另一方面，人行聯合國家金融監督管理總局、中國證監會正式發布《關於設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，再貸款首期總額度3,000億元（人民幣‧下同），年利率1.75厘，期限一年。

首批增持回購專項貸款案例落地，周日傍晚，滬深兩市合計已有23家公司披露獲得銀行回購增持專項貸款，按照披露規模上限計算，涉及金額合計逾100億元。

A股公司啟動回購潮 首批上市公司包括中國石油化工、招商蛇口、招商輪船等公司，資金將回購A股股份，相關A股上市公司股價昨日盤中集體上漲，惟H股反應不大。

另外，中遠海控公布，A股股份回購規模在10億至20億元之間，回購資金來源包括由銀行提供的專項貸款及自有資金，中國銀行上海分行提供專項貸款支持，貸款金額最高不超過3億元。

恒指短線支持19300 事實上，多間國企成功從內地銀行獲得授信額度支持，在A股進行回購，實際上對每股A股價值有提升。儘管涉及金額不多，惟從A股走勢看，消息影響屬正面。再者，AH股股價已有一段時間不是正向，既然回購在A股，H股沒有反應也是合理。由此可見，內地整體投資氣氛較香港為佳。早前也提及過，恒生指數技術走勢或與4至5月時相似，預料在未來一段短時間徘徊於這輪升浪的黃金比率0.5，即大約在20,100點上落。恒指上周五收報20,804點，最高見過20,952點，以波幅推論，恒指支持位或在19,300點附近。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）