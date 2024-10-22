長沙灣商廈多伙7600萬售

據悉，上述成交為高層A3、A5及A6、A11及B8至B9單位，建築面積約5,571方呎，成交呎價約13,600元。

遠金全層意向價2.7億 第一太平戴維斯及萊坊聯合代理出售金鐘遠東金融中心9樓，建築面積約10,800方呎，交吉出售，意向呎價約25,000元，涉額約2.7億元。據悉物業由資深投資者持有，2008年買入，當時成交呎價逾14,000元。

第一太平戴維斯代理出售屯門新都商場連停車場，以現狀及現有租約出售，意向價4.8億元。項目商舖總建築面積約38,512方呎，連110個車位；租戶有戲院、餐廳、家居零售商及停車場管理公司，每月租金收入約200萬元。

此外，中原（工商舖）指，上環信德中心招商局大廈9樓01室及20室相連海景單位，面積約2,947方呎，意向價約5,304.6萬元，呎價約1.8萬元，較半年前叫價下調約28%。據了解，單位業主為資深投資者羅守輝或有關人士。