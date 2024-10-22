天璽‧天招標沽10伙 LP10康城新高
新盤豪宅氣氛高漲，新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天昨以招標再沽10伙，單日套現逾3.7億元。
新地副董事總經理雷霆表示，項目開售不足3周，累計招標沽53伙。新地代理總經理胡致遠稱，昨售出單位售價2,266萬至7,267.8萬元，呎價約25,547至36,467元。售價及呎價最高為第3座39樓A室，實用面積1,993方呎，四房雙套連私人電梯大堂間隔。
同系北角海璇II第2B-3期的2座6樓A室套四房，昨亦以5,116.35萬元沽，呎價約34,500元。同系元朗The YOHO Hub II昨進行新一輪銷售25伙。消息指，昨沽出約21伙。
Blue Coast II將標售四房
長實集團(01113)營業部首席經理郭子威稱，旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，緊接次輪銷售將同步招標部分四房雙套房戶，市場合理呎價可達約4萬元。集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，該戶型位於3座A及B室，實用面積1,267方呎與1,224方呎。
南豐集團香港地產處執行董事許謙讓稱，將軍澳日出康城LP10昨招標售出3伙特色戶，包括2A座58及59樓B室頂層複式戶，連車位售6,868萬元，創日出康城新高價，呎價約26,074元。
ST. GEORGE'S成交價7400萬
信和置業(00083)等的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨沽出3座11樓B室三房大宅，成交價7,400萬元，呎價約40,239元。另外，淺水灣道90號單號大宅以4.7億元沽，約6年貶值2,000萬元。
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