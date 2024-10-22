天璽‧天招標沽10伙 LP10康城新高

新地副董事總經理雷霆表示，項目開售不足3周，累計招標沽53伙。新地代理總經理胡致遠稱，昨售出單位售價2,266萬至7,267.8萬元，呎價約25,547至36,467元。售價及呎價最高為第3座39樓A室，實用面積1,993方呎，四房雙套連私人電梯大堂間隔。