新盤市況：DOUBLE COAST I料明開價

黃光耀（中）稱，DOUBLE COAST I示範單位預計於本周末起對公眾開放。

新盤市場狀態大勇，發展商全速推盤。會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，昨率先對傳媒開放3個示範單位，有望明日開價。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，首批推出不少於73伙，定價參考同區正推售項目，最快本月底或下月初開售。

示範單位涵蓋一房戶至三房戶，無改動連家具示範戶參照第3座28樓A室搭建，為實用面積440方呎兩房，室內設計以悉尼海灣為靈感，襯上大地棕色家具。

九龍新盤收票反應踴躍，華懋集團與市建局合作的長沙灣瑜悅，過去4日接獲逾5,500張入票，按首兩張價單100伙計，暫超額認購逾54倍。集團銷售總監封海倫表示，部署日內加推，有機會周日作首輪銷售。展銷廳累錄約1.5萬個參觀人次，當中有七成屬年輕家庭客，其餘三成是投資者。

意嵐周五賣152戶 旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，落實本周五銷售152伙價單單位，折實平均呎價約11,770元，開放式戶折實價230.1萬元起。同日招標發售32伙，

上海商業銀行的堅尼地城吉喆，昨加推價單5號，提供18伙，折實平均呎價約24,435元。另享約6.5萬至8.88萬元家具禮券優惠。該批單位周五開售。