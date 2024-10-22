上車盤轉旺仍蝕讓

第一城3年輸134萬 新屯中貶26% 上車盤交投開始回升，惟二手市場大多為低價成交，業主繼續要蝕賣離場。藍籌屋苑沙田第一城兩房單位，僅以404萬元成交，原業主持貨約3年帳蝕134萬元。屯門新屯門中心兩房單位劈價至398萬元易手，約4年單位帳面貶值約26%。

沙田第一城10月已錄約20宗買賣，按月大增約一倍。市場消息透露，屋苑48座中層B室，實用面積約284方呎，以呎價約14,225元成交。原業主於2021年初購入，帳面勁跌約24.9%。

至於細價藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊錄蝕讓個案。中原文家輝稱，項目本月暫錄約25宗買賣，相比9月全月多約30%，景湖居4座高層H室三房戶，實用面積約547方呎，議價後以475萬元成交，呎價約8,684元，原業主持貨約7年，帳蝕25萬元。

屯門二手市場連錄買賣。置安居蘇永耀指，新屯門中心5座高層D室，實用面積約501方呎，減價32萬元售出，呎價約7,944元，原業主於2019年購入，帳面損手約140萬元。消息稱，同區滿名山滿庭12座中層戶，剛以838萬元易手，較2016年一手購入價低逾35%。

藍天海岸每呎8594元 將軍澳日出康城兩房單位「6字頭」有交易。消息指，晉海1A座高層E室，實用面積約497方呎，成交價624萬元，呎價約12,555元，原業主於2017年一手購入，最新做價帳面再低約14%。

二手樓價繼續尋底，中原黃宏超表示，東涌藍天海岸6座低層C室，實用面積約896方呎，套三房連工作間間隔，內籠殘舊，需要全屋裝修，叫價840萬元，大減70萬元，以770萬元沽出，呎價約8,594元。資料顯示，該盤於2016年後未再錄成交呎價低於8,600元登記。

滙景花園呎價跌穿萬元 此外，市區港鐵站上蓋屋苑，成交呎價失守一萬元關口。市場消息稱，藍田滙景花園7座極低層A室，實用面積約537方呎，兩房設計，放盤僅約3天，即以528萬元成交，呎價約9,832元。同項目5座高層戶市傳以約600萬元沽，較約兩年前購入價低約12%。

利嘉閣林海鈞稱，長沙灣愛海頌5座低層F室兩房戶，實用面積約507方呎，減價後以650萬元獲承接，呎價約12,821元，約5年帳面貶值121.6萬元。

大型屋苑連環蝕讓實錄