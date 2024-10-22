簡訊一覽
●中信股份(00267)把內地、香港和澳門麥當勞業務的餘下19.23%權益悉數售予同系中信資本旗下的信宸資本，並把有關業務約7,400萬美元的未償還股東貸款轉移至信宸，總代價為4.303億美元（約33.56億港元）。麥當勞中國表示，交易簡化股權結構，開夠一萬家餐廳的發展願景不變。
●丘鈦科技(01478)基於內地目前的資本市場宏觀環境和行業現狀，終止分拆昆山丘鈦微電子科技在深圳上市的計劃。
●中國電信(00728)公布，9月份5G月費客量淨增217萬戶，達3.45億戶，相當於流動通訊服務客戶的81.63%，今年首9個月累計淨增2,640萬戶。
●51信用卡(02051)擬配售最多2.71億股新股，相當於經擴大之已發行股本約16.67%，每股配售價為0.146元，比上周五收市折讓約14.12%，預計淨籌約3,880萬元，以加強信貸撮合業務和SaaS（軟件即服務）業務、擴張汽車業務等。該股昨收升2.94%，收報0.175元。
●遠東宏信(03360)公布，今年首9個月，營業收入「微幅下降」，歸屬普通股股東應佔溢利下滑幅度與中期（32.09%）「基本一致」。其中，融資租賃業務9月底的生息資產總額較去年底略有下降，息差較去年底基本持平；金融諮詢服務收入按年延續較快收縮趨勢。
●中糧家佳康(01610)向同系公司中糧產業投資收購中糧嘉華全部股權，繼而收歸中糧飼料，取得其豬飼料、反芻飼料、禽飼料、水產飼料等飼料業務，期望以此降低養殖成本、提升抗風險能力本等。交易代價約15.69億元人民幣。
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