中興去季少賺8% 兩成收入搞研發
中興通訊(00763)公布，截至9月底止一季收入為275.57億元（人民幣‧下同），按年減少3.94%；純利按年減少8.23%至21.73億元；扣除非經常損益後，經調整純利按年跌11.73%至19.34億元，反映出該公司業務在第三季實在表現平平。今年首3季累計，中興的純利按年微升0.83%至79.06億元；收入則增長0.72%至900.44億元。
從分項數據來看，儘管中興上季收入明顯倒退，但營業成本卻不跌反升，按年增長3.47%至164.37億元。另外，該公司上季研發費用降至59.14億元，減少5.65%；研發費用佔收入比例亦按年減少0.39個百分點，至21.46%。
儘管研發費用佔比跌幅不算大，但考慮到幅度不比收入差太遠，可見這家戰略科技企業仍全力為技術自主衝刺。
野村升中國鐵塔目標價
另外，大型通訊基站營運商中國鐵塔(00788)業績後獲投行唱好，野村上調其評級至「買入」，目標價由0.96港元大升至1.25港元。野村認為，雖然中國鐵塔的新興業務受經濟環境疲弱所拖累，但作為核心的塔類業務今年表現穩定；而且能夠受惠於折舊成本下降。中國鐵塔股價昨日升0.92%，收報1.09港元。
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