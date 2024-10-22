中興去季少賺8% 兩成收入搞研發

從分項數據來看，儘管中興上季收入明顯倒退，但營業成本卻不跌反升，按年增長3.47%至164.37億元。另外，該公司上季研發費用降至59.14億元，減少5.65%；研發費用佔收入比例亦按年減少0.39個百分點，至21.46%。

儘管研發費用佔比跌幅不算大，但考慮到幅度不比收入差太遠，可見這家戰略科技企業仍全力為技術自主衝刺。