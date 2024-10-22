寧德擲93億印尼建合營電池廠
印尼近年大力推動發展電動車產業，就在印尼新任總統普拉博沃正式開啟5年總統任期之際，全球最大電動車電池製造商寧德時代，與當地國營電池公司Indonesia Battery Corporation（IBC）成立一家合資企業，將在印尼投資12億美元（約93.6億港元）建造一座電池製造工廠。
廠房預計於2027年投入商業運作，是寧德時代早於2022年承諾在印尼開發新能源車電池項目的一部分。據悉除了寧德時代，內地鋰離子電池材料公司貝特瑞同樣在當地開設了一家電池負極材料工廠，另南韓現代汽車（Hyundai）和LG能源亦在印尼設有電池工廠。
理想傳放慢拓中東市場
不過，相比電池供應商的「出海」步伐，內地車企現時要打入海外市場面臨重重挑戰。「造車新勢力」理想汽車(02015)據報放緩「走入中東」的規劃，主因管理層認為需要更充分準備，例如為當地消費者設計專屬車型，並非簡單地只將理想的系統語言從中文改成英文，而是由車輛外觀、智駕功能以及其他配置方面實現差異化，然後用一個合適的品牌推向海外市場。
消息又指，理想管理層認為中東地處歐亞非的十字路口，既與中國友好，但歐美對中東影響力仍然很強，而且中東市場複雜程度超出公司預估，時機未夠成熟。反之，他們覺得隨着宏觀經濟環境趨緊、市場競爭加劇，需要聚焦資源及主攻內地市場。
另外，南韓車企KG Mobility（前稱雙龍汽車）昨宣布，與內地的奇瑞汽車就未來流動技術建立戰略合作關係，目標是縮短新車型開發時間，擴大車型陣容，並應對「快速變化的汽車市場」。
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