英國住宅放售價10月升幅放緩

英國樓市活動轉趨活躍，但由於平均供應量升至10年新高，令放盤叫價未能太進取。當地地產中介網站Rightmove數據顯示，10月全英業主叫價按年和按月平均升1%和0.3%，較9月的1.2%和0.8%放緩，後者更顯著低於去年同期的1.3%，主因市場供應量增多，價格競爭所致。全英平均每住宅單位叫價371,958英鎊（約376.52萬港元）。

值得留意是，儘管英國新政府將於本月底公布首份預算案，為前景製造了一些不穩定，可是向地產代理查詢買樓的個案在本月仍漲17%；住宅成交量更按年大升29%。該網站科學總監Tim Bannister表示，銷售量不但由去年低位回升，趨勢亦繼續向上，他認為目前市場潛在需求健康。

供應按息漲所致 本月可供出售的住宅數量按年增加12%，使每地產經紀可服務樓盤數量升至2014年以來最高水平，也令準買家的選擇增多，使叫價升幅放緩。

另一個叫價不能大增的原因，是按揭利率上升，5年期定息按揭貸款利率從上周的4.55厘上升至4.61厘，為5月以來首次出現按周上漲。不過，該行認為，買家仍應付得來，因為按揭市場縱然不會返回超低利率環境，但央行在減息周期之下，加上打工一族薪金上漲，以及樓價平穩，將增強買家的負擔能力，故該行對明年市道仍然樂觀。