高盛估標指回報72%機會輸美債 道指低開

美股長期大牛市持續了多年時間，如今股市依然在歷史高位。不過，投行高盛指出，隨着未來投資者轉向債券在內的其他資產以尋求更好的回報，未來10年美股恐怕難以維持過去的強勁表現。根據該行估算，標指有72%機率會在未來10年跑輸美債，甚至有33%機率跑輸通脹。

渾水創始人堅拒投資中資股 高盛策略師David Kostin的團隊預測，未來10年標指的年化名義總回報率將僅略高於3%，而這一數值過去10年為13%，長期平均為11%。該團隊表示，投資者要為未來10年股票的低回報率做好準備。

不過，沽空機構渾水（Muddy Waters Capital）創始人Carson Block卻建議投資者可以「盲掃」美股，因為退休基金持續穩定流入美股市場，將成為大市進一步上揚的主要推動力，特別是權重最大的股票。

Block認為，投資者不用想太多，只需要「閉上眼睛，買入美股七雄（Magnificient 7）。」相反，儘管近期中國股市明顯反彈，但他依然堅持中資股「不可投資」，理由是中國的政策及企業「反覆無常」，而且地緣政治問題仍是重大障礙，故中長期看不到投資中國市場有何意義，短期走勢則沒有看法。他又稱，相對於中國，他更看好越南，「中國不需要外國資本，我不認為它打算長期接納外國資本」。

美股3大指數早段偏軟，道指曾跌253點，報43,022點；標指跌28點，報5,836點；納指跌76點，報18,412點。

花旗指Netflix藏兩大隱憂 企業消息方面，串流影視平台Netflix上周發布的季度業績表現強勁，但有分析員警告背後的隱憂。花旗的研究報告指出，雖然Netflix的業務基本面良好，但收入增長欠缺進一步加速的催化劑，甚至乎明年的收入增速將會放緩。同時，用戶參與度的增長方面進展甚微，但該公司卻花費了大量投入。這除了關係到該企是否正確地花錢，亦涉及用戶會否接納Netflix進一步加價。

另外，大中華區收入倒退的蘋果公司（Apple Inc.）加大了在中國市場的推廣，在內地網購促銷活動「雙11」開始之際，Apple在天貓的官方旗艦店自周一晚上起提供500元人民幣的iPhone 16系列折扣券，乃罕有地在新系列發布不久便推出大額官方折扣。Apple股價周一早段曾升0.34%。