金價破頂 白銀12年高

機管局︰貴金屬儲庫擬分階段擴5.6倍 美國總統大選進入最後兩星期倒數，正值金磚國家領導人峰會今日在俄羅斯喀山揭幕，據報一眾成員國擬召開去美元化談判，帶挈金價、銀價以至比特幣近日顯著走強！現貨金周一再創歷史新高，每安士高見2,740.63美元，日內上升逾0.7%；現貨銀價則突破2012年高位，每安士再升越34美元，漲幅逾1%。要留意，美國銀行首席投資策略師哈特尼特提及，投資者為了對沖通脹和美元貶值風險，料金價將漲至3,000美元以上。

正所謂打鐵趁熱，香港機場管理局因應《施政報告》提出把本港建成國際黃金交易中心，周一稱正制訂擴建機場貴金屬儲存庫的計劃，擬分階段進行，初步會將現有設施容量增至200公噸，之後再分階段增至最高1,000公噸，即比現時的150公噸多5.6倍，並有空間作進一步發展。

高盛認為，紫金第三季業績符預期，是少數可以同時受惠產量及商品價格上升的礦商，並料紫金2026年經常性業務純利達413億元（人民幣‧下同），對比去年224億元大幅上升。

哈特尼特則稱，現時環球經濟前景仍充斥不確定因素，市場需要警惕通脹風險，黃金乃最佳的對沖資產工具，尤其是對沖「債務」（Debt）、赤字（Deficit）及貶值（Debasement）的「3D指標」。

比特幣漲至近7萬美元 澳洲聯邦銀行分析師達爾亦預期，明年第四季黃金期貨可能升至3,000美元，原因是全球大多數發達經濟體貨幣政策傾向寬鬆，刺激黃金期貨走高。美國聯儲局進一步減息令美元走弱，都是推高金價的關鍵因素。

此外，有「數碼黃金」之稱的比特幣周一逼近每枚70,000美元。加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣曾升至69,462美元一枚，為6月以來最高，日內升1.8%。截至上周五的6天內，美國比特幣現貨ETF淨流入近24億美元（約187.2億港元），原因是與市場押注美國加密貨幣規例將在大選後修訂，更有利行業發展。

阿美看好華石油需求 另邊廂，沙特阿美行政總裁納塞爾表示，隨着中央推出刺激措施，看好中國經濟及石油需求前景，又指中國對航空燃料需求之大是亮點之一，且等需要在電動車、太陽能板等能源轉型領域上需要更多化學品，所具相當龐大的增長潛力。

沙特阿美又推算，今年全球石油日消費量料達1.045億桶，高於國際能源機構（IEA）估計的1.028億桶，而到2050年，全球每日的石油需求將逾一億桶，當中又以「全球南方」（Global South，多為發展中國家）出現顯著增長。而受中國人民銀行昨日下調貸款市場報價利率（LPR）的消息刺激，國際油價連升兩日，紐約期油曾升2.32%，每桶高見70.29美元，布蘭特期油亦曾升1.99%，高見74.52美元。

銀價今年表現 金礦股及相關ETF做好