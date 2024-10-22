中電首9月港售電量增2.5%

中電稱，截至上月底，「可再生能源上網電價計劃」獲審批的發電容量為399兆瓦（MW），等於9.85萬戶家庭一年的用電量，或6月底中電本港發電機組約5.5%。中港兩地間的潔淨能源專線系統正在升級，預計如期明年完成，為本港輸入更多零碳能源。

中電有意在中期內把內地可再生能源組合的規模擴大一倍。公司昨稱，現有超過1,000兆瓦的新增風力和太陽能項目正在或即將施工，其中，150兆瓦的廣西博白風電場預計如期在明年上半年投產，3個共300兆瓦的項目已於今年動工，同時160兆瓦的廣西貴港風電場、531兆瓦的山東風電項目亦將於數月內開工，以上項目的營運均毋須依靠政府補貼。