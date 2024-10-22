中電首9月港售電量增2.5%
中電控股(00002)今年首9個月在本港的售電量為279.66億度，按年升約2.5%，主要是氣溫高於正常水平帶動電力需求，同時加碼投資能源網絡與服務，以配合政府發展房屋、擴展數據中心和數碼基建等政策重點。集團維持今年第三期中期股息於63仙不變。
期內，中電商業售電量為106.91億度，按年升2.4%，增速比上半年加快。單計9月底止季度，商業售電量為40.81億度，按年升近3%，基建及公共服務更按年升近4.1%，錄30.48億度，反而住宅售電量按年僅升0.6%，比上半年明顯減慢。
中港潔淨能源系統升級
中電稱，截至上月底，「可再生能源上網電價計劃」獲審批的發電容量為399兆瓦（MW），等於9.85萬戶家庭一年的用電量，或6月底中電本港發電機組約5.5%。中港兩地間的潔淨能源專線系統正在升級，預計如期明年完成，為本港輸入更多零碳能源。
中電有意在中期內把內地可再生能源組合的規模擴大一倍。公司昨稱，現有超過1,000兆瓦的新增風力和太陽能項目正在或即將施工，其中，150兆瓦的廣西博白風電場預計如期在明年上半年投產，3個共300兆瓦的項目已於今年動工，同時160兆瓦的廣西貴港風電場、531兆瓦的山東風電項目亦將於數月內開工，以上項目的營運均毋須依靠政府補貼。
澳洲業務方面，中電稱，今年首9個月，旗下電廠產量增加，連同批發電價上漲，盈利有所改善，可是政府煤價上限也在6月告終，發電成本也有所上升。
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