港3方面完善財管業稅務優惠

本港積極拓展資產及財富管理業務，財經事務及庫務局局長許正宇表示，計劃從拓寬基金定義、擴展合資格資產類別、改善執行安排3方面入手，完善現時資產及財富管理業的稅務優惠，並在本周主持新成立的「推動資產及財富管理業發展專責小組」與各成員討論相關建議措施，下一步將就整體建議發布諮詢文件，收集及分析意見後，提出相關法律修訂落實，為行業發展增添動力。

他指出，當局建議將「基金」定義拓寬至包括退休基金及捐贈基金，可獲利得稅豁免，吸引更多有關基金來港拓展業務及利用專業服務，加強建設在港的「耐心資本」力量；新增碳排放衍生工具或排放限額、保險相連證券、貸款及私募債權投資和虛擬資產等合資格資產類別，讓有關交易可獲利得稅豁免等。

對於合資格私募基金分發的附帶權益，即與投資表現掛鈎的績效回報，可獲利得稅及薪俸稅寬免，當局建議改善執行及細節寬免安排，包括只保留稅務局的監察角色，毋須再經香港金管局首輪認證、取消門檻回報率要求等。

證監下月推基金簡易通 為加快處理簡單投資基金的申請，香港證監會將於11月4日推出基金認可簡易通道（基金簡易通），目標是接獲申請人完整且具質素的資料後，15個工作天內授予認可，涵蓋澳洲、法國、盧森堡、內地、馬來西亞、荷蘭、瑞士、台灣、泰國及英國的簡單基金，因監管制度所提供的投資者保障與香港相若，並與證監會訂有基金互認安排。證監會將在6個月的試行期內監察基金簡易通的運作，並在正式採納前作適當調整。