國際金融領袖峰會11‧18舉行 將恒常化

香港金融管理局總裁余偉文於新一期《匯思》稱，決定將國際金融領袖投資峰會恒常化，「作為每年一度亞太地區的一次高規格金融界盛事」，下屆將於11月18至20日進行，預計將有數百位頂尖金融機構的領袖出席，當中包括超過100位集團主席或行政總裁，更有不少是連續3年出席。

本次峰會主題為「在變局中前航」，凸顯在面臨宏觀環境、地緣政局、科技創新和氣候變化等種種複雜的形勢疊加大變局下，國際金融界應該如何管控風險、順勢而行，繼續開拓發展機遇。

外匯基金優先投資綠色產品 另外，金管局公布「可持續金融行動計劃」，以鞏固香港作為區內可持續金融中心的地位。願景之一是為外匯基金「投資組合」在2050年或之前達至淨零排放。

外匯基金投資辦公室首席策略官張亮稱，基金早於2013年已投資可再新能源基建，目前可持續投資佔整個「投資組合」約10%，強調其投資回報與其他類別相若，又預期未來綠色投資對外匯基金的回報或風險不會有太大變動。他透露，外匯基金未來每項投資決策將融入ESG（環境、社會、管治）因素，即在相同回報及風險下，將優先選擇綠色產品。

金管局副總裁阮國恒則表示，目標港銀在2030年或之前達至自身營運淨零排放，又指與業界交流後發現，部分現時已達到零排放。銀行亦需在2050年或之前達至融資淨零排放，期望業界要做好協助中小企綠色轉型工作。

金管局助理總裁（外事）許懷志指，目前香港的綠色債券發行量已高於全球平均，希望引導淨零融資，將香港打造為全球首選的可持續發展融資平台，目標未來三分之一在港發行的債券均與可持續發展有關。