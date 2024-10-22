銀債最多獲24手 申23手或以下全數派

港府公布，「保底息」為4厘、資金撥入基建項目融資的新一批銀色債券之最終發行額升至550億元的上限，最多可獲24手，認購23手或以下者獲全數配發。

中港支付互聯傳明年6月推 跟上周出爐的初步認購結果相若，本次銀債有效申請約30.04萬份，確實認購金額為699.81億元，即超購近四成。大約13.42萬人申請多於23手，其中約2.37萬人或17.7%獲多配發一手。

不少「銀髮族」喜歡周末「北上」消費。《施政報告》早前則提到，香港金融管理局正推動轉數快（FPS）「搭通」內地的網上支付跨行清算系統（IBPS），據報金管局正與中國人民銀行商討應用範圍、額度等，期望於今年底可以制訂具體細節，暫定明年6月首階段「通車」，但可能只有跨境轉帳匯款，港人可用FPS將人民幣即時匯到內地，包括經香港銀行將港元兌換人民幣後進行轉帳。

跨境零售消費固然也是發展方向，正如港人可在泰國用FPS，但首階段應該不會有，因為當中牽涉不少技術問題，況且港人也會用微信支付及支付寶內地消費。FPS與IBPS互通的其他潛在用途包括企業跨境支薪、港府跨境發放綜援。