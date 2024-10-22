近三成內地客擬買港樓

瑞銀：撤印花稅後比例升 望撐起明年樓價 股市近月回升，加上部分發展商減價促銷，造就一手新盤銷情轉活，然而因總體需求仍然不足，樓價下行壓力仍然存在。不過，投行瑞銀發表研究報告，認為內地客到港置業之風或再吹起，故預測香港平均樓價明年將升5%。該行於8月4日至9月4日期間，訪問2,500名內地消費者，被問到香港取消置業印花稅後，當中29%表示有興趣到本地置業，較半年前同一個調查上升4個百分點。

香港仍是他們在內地以外的置業首選目的地，18%受訪者表示有意在兩年內來港買樓，按半年升5個百分點。其中，來自內地一線城市的受訪者更高達24%，半年升兩個百分點；來自二、三線城市受訪者升8個百分點和4個百分點，分別至17%和12%。

整體而言，內地買家掃港樓的預算通常低於800萬元人民幣，其中一線城市會多於900萬元人民幣，二線則貼近800萬元人民幣。內地銀行、境外銀行按揭，以及發展商貸款，成為他們3大財務安排。惟內地嚴厲的資本控制，成內地人來港買樓的主要障礙。

半數已聯絡經紀安排睇盤 而且令人驚訝的是，上述回答有意來港置業者，有一半經已聯絡香港地產經紀，甚至經已安排睇樓，暗示他們有很強意願買港樓。瑞銀認為，這對本地樓市正面，尤其是新盤市場，因今年上半年一手樓總值的半數就是由內地人埋單，並且本次有11%受訪者有意兩年內移民到香港，進一步支持該行早前預測本港人口會上升的論調，對住宅租金可起結構性的支撐作用，該行料租金在2024至2030年以每年5%複合增長，加上利率進一步下跌，樓價明年可望升半成。

信銀國際：後市受惠減息 中信銀行（國際）亦料明年樓價升5%，並且在最近出現築底信號。該行首席經濟師卓亮表示，香港大型銀行的最優惠利率（P息）跟隨美國減息而下調，加上住宅租金持續高企，為本港樓價提供支持。

雖然商舖及寫字樓租賃表現相對疲弱，但他指，私人住宅的租金在2022年初至今年8月期間，累升8.1%，表現「硬淨」，顯示期間雖然樓價下跌，但「住房需求並沒有減弱。」惟他估計，今年餘下時間的市況反彈並不足以收復失地，故2024全年累計樓價仍會有低單位數的跌幅。

他續指，假如聯儲局按部就班地在年底前再減息兩次（合計0.5厘），那麼今年底前P息或再減0.125至0.25厘。

因P息的變化一向不會跟足美國聯邦基金利率，大型銀行的P息甚至會在5厘左右就已經見底。另外，由於最近金融市場趨於活躍，使得港元拆息（HIBOR）抽高，如它持續高企，亦會在一定程上限制P息的減幅。

大華銀行上調經濟預測 大華銀行大中華區環球金融主管李國基亦料，相對於美國利率，HIBOR的跌幅更大。該行將今年香港本地生產總值（GDP）增長預測由6月時的2.9%上調至3.1%，主因考慮到未來兩個季度接連增長溫和，下半年GDP預料將按年增長3.2%。然而，該行目前預期2025年的增長率將由之前預測的2.5%大幅放緩至2%，但內地增長靠穩及美國經濟「軟着陸」將為本港經濟前景提供支持。

內地買家再度活躍本港住宅市場