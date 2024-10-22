平保首9月利潤1191億增36%
內地保險企業季績陸續登場，其中，藍籌中國平安(02318)今年首3季營業收入按年漲8.74%至8,618.17億元（人民幣‧下同）；淨利潤1,191.82億元，升36.09%；經營利潤1,138.18億元，升5.5%，勝市場預期的升5%。如扣除中期表現，單計截至9月底止的第三季，經營利潤升22.13%至353.36億元，亦勝市場預期的升20%。
管理層於業績報告內表示，第三季內地依然面臨經濟結構調整、內生動力不足、外部不確定性增強等諸多挑戰，惟公司堅守金融主業，審慎管理風險。9月底止，平保個人客戶數目2.4億，其中持有集團內4個及以上合約的客戶佔比為25.1%，留存率達98%。
陸金所上季蝕8.7億
首3季該公司壽險及健康險業務新業務價值達351.6億元，按年增長34.1%。平安產險保險服務收入2,460.22億元，增長4.5%；實現營運利潤139.87億元，增加39.7%。該公司認為，隨着政府各項決策部署落地落細，一籃子增量政策效應顯現，市場信心改善，行業長期向好基本面不變。
不過，平保旗下陸金所控股(06623)在第三季總收入按年跌31.14%至55.43億元；並且由盈轉虧，淨虧損為8.74億元。9月底總貸款餘額為2,131億元，按年下降41.82%。
國壽目標價獲調高31%
另一藍籌中國人壽(02628)則獲瑞銀給予「買入」投資評級，目標價調升三成一至19港元。該行指，國壽早前發盈喜，預計第三季淨利潤按年升16.5至18.5倍，達629.71億至706.03億元的新高，表現大幅高於市場預期，目前預計，國壽全年淨利潤按年增1.33倍至1,080億元。該股昨挫1.08%至16.48港元。
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