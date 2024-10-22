平保首9月利潤1191億增36%

管理層於業績報告內表示，第三季內地依然面臨經濟結構調整、內生動力不足、外部不確定性增強等諸多挑戰，惟公司堅守金融主業，審慎管理風險。9月底止，平保個人客戶數目2.4億，其中持有集團內4個及以上合約的客戶佔比為25.1%，留存率達98%。

陸金所上季蝕8.7億

首3季該公司壽險及健康險業務新業務價值達351.6億元，按年增長34.1%。平安產險保險服務收入2,460.22億元，增長4.5%；實現營運利潤139.87億元，增加39.7%。該公司認為，隨着政府各項決策部署落地落細，一籃子增量政策效應顯現，市場信心改善，行業長期向好基本面不變。