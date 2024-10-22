遠洋英國重組會議下月舉行

不過，廣州自從全面取消住房限購政策後，當地連豪宅市場的熱度也不斷飆升。近期，被譽為廣州第一豪宅、位於珠江新城的僑鑫匯悅台已網簽（交易雙方簽訂合同後，需到房地產相關部門進行備案，並公布在網上）一套大單位，每方米售價近37萬元，總價高達4.61億元，不僅刷新同項目2021年成交價曾達3億元的最高紀錄，也再次刷新中國住宅售價新高。