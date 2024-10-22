遠洋英國重組會議下月舉行
儘管內地樓市回暖，但不少房企境外債務重組仍存變數。遠洋集團(03377)於上周五舉行的英國重組計劃召開聆訊，英格蘭及威爾斯高等法院已指示召開公司英國重組計劃債權人會議，以考慮及酌情批准英國重組計劃，該重組計劃會議訂於11月22日舉行。
昨日在香港高等法院進行清盤呈請聆訊的時代中國控股(01233)，第4度獲押後聆訊日期，將延至下月25日再訊。外媒指，法官在聆訊會上表示，如果從現在到下次聆訊期間，時代中國的債務計劃沒有取得進展，可能很難再獲延期機會。
目前為止，時代中國似乎尚未提出具體方案，惟報道引述該企回應指，重組已取得重大進展，並對未來4周內與債權人達成協議持樂觀態度。遠洋及時代中國昨日股價一跌一升，前者跌1.56%，報0.315元。
羅兵咸永道辭任碧服核數師
另外，碧桂園服務(06098)與羅兵咸永道會計師事務所就建議更換核數師進行溝通後，羅兵咸永道已同意辭任公司核數師，自昨日起生效。
不過，廣州自從全面取消住房限購政策後，當地連豪宅市場的熱度也不斷飆升。近期，被譽為廣州第一豪宅、位於珠江新城的僑鑫匯悅台已網簽（交易雙方簽訂合同後，需到房地產相關部門進行備案，並公布在網上）一套大單位，每方米售價近37萬元，總價高達4.61億元，不僅刷新同項目2021年成交價曾達3億元的最高紀錄，也再次刷新中國住宅售價新高。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：