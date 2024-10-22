港股挫325點成交縮 北水百二億掃貨

港股昨日再度回軟，恒生指數再度失守20天平均線（現處20,631點），收市跌325點或1.57%，全日高低點數波幅422點，成交額再度不足2,000億元，較上一個交易日減少24.5%至1,956.27億元（計及GEM），但「北水」轉淨流入，錄124.3億元。

恒指昨日低開73點，報20,730點，曾短暫轉升，重上20,800點關口，高見20,845點，惟很快沽壓再現，午後最多挫381點，低見20,423點，收報20,478點。國企指數跌131點或1.76%，報7,340點。

國際信貸評級機構惠譽確認阿里巴巴長期外幣和本幣發行人違約評級（IDR）以及高級無抵押評級評等為「A+」，展望「負面」，惠譽稱此是肯定阿里在中國電商市場保持領導地位、商品總價值（GMV）份額穩定，並逐步加強公司貨幣化的預期。

不過，惠譽指出，持續宏觀經濟挑戰和行業激烈的競爭，對阿里短期盈利能力添壓，但預計該企將維持保守的資本結構，未來3年的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）總槓桿率為一至1.1倍，而強勁的自由現金流和淨現金，將支持其具野心的股東回報計劃。

富瑞：特朗普贏利中資股 美國總統大選臨近，富瑞環球股票策略主管Christopher Wood卻認為，揚言對華關稅加至六成的特朗普再做美國總統，對中資股其實不是壞事，他沒有外界般那麼「反華」，比起民主黨更願意與中國協商，提醒特朗普在2020年初與中國達成貿易協議。

華盛證券財富管理部董事李偉傑指，隨着內地多項政策陸續落地，港股在兩萬點關有一定支持，短期維持在大型區間上落，防守位約在19,700至20,100點，上方阻力20,900點，若破位有機會上試21,300點。