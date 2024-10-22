人行減LPR 今年存量房貸息降逾一厘

中國人民銀行如上周預告，下調貸款市場報價利率（LPR），一年及5年期以上LPR均減息0.25厘，分別降至3.1厘和3.6厘，不但是年內第3次減息，一年期更創下史上最大減幅。

5年期以上跌至3.6厘 今年以來，與房貸利率掛鈎的5年期以上LPR已累減0.6厘，從年初的4.2厘降至現時的3.6厘，加上各商業銀行將於周五統一批量下調存量房貸利率平均約0.5厘計，今年房貸利率降幅或超過一厘。官媒粗略估計，存量房貸利率分兩階段在周五、明年1月1日重定價日按最新LPR調整利率後，以百萬元（人民幣‧下同）貸款本金、25年期等額本息的還貸方式計，房貸利息總額大減逾24萬元，每月供款慳息至少800元。

本月LPR報價減幅達到預告的上限，惟大華銀行提醒，上月7天期逆回購利率、一年期中期借貸便利（MLF）操作利率及存款準備金率分別下調0.2厘、0.3厘及0.5個百分點，以及近期內銀已削減存款利率之後，人行強調將於年內擇機再下調存款準備金率0.25至0.5個百分點，意味未來將釋放更多流動性，取代未來數月大量到期的一年期MLF，特別是11月及12月各自到期1.45萬億元的MLF。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔認為，內地加快減息的機會增加，以美國在可預見的未來每次議息都會減息0.25厘，預期人行也會將公開市場操作利率下調0.1厘也屬合理，故料人行在今年底前將利率再調低0.1至0.2厘。

大行上調兩年GDP預測 大華銀行又估計，若內地經濟平穩不變，明年貨幣政策仍會維持寬鬆。然而，鑑於內銀的利潤率處於歷史低位，LPR跌幅將受限。該行大中華區環球金融主管李國基指，目前看來，今年內地國內生產總值（GDP）約5%的官方增長目標愈來愈難實現。問題是在年內剩下時間，政府將如何重振疲弱的經濟情緒，以鼓勵消費者和企業再次增加支出。

不過，鑑於上季內地經濟按年增速強於預期，疊加一系列政策支持，瑞銀首席中國經濟學家汪濤預計，本季內地經濟按季增速有望擴至6.5%，按年增速將保持在4.6%。同時，該行上調今、明兩年經濟增速預測至4.8%及4.5%。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌亦指，第四季剩餘的財政資源似乎比預期大，故將本季經濟增長預測上調至6.9%，全年預測則略為上調至4.8%。