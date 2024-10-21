宏觀剖析：環球投資市場氣氛好轉

金價在上周首次突破每安士2,700美元，再創歷史新高，今年全年已升超過30%。同時，上周標普500指數和道瓊斯工業指數都同創新高，內地和香港股市亦有回暖迹象，錄得破紀錄成交量，是疫情以來難得一見的美好景象。

以色列不顧美國的警告，並且宣告要將戰爭繼續直至所有人質被釋放為止。另一邊廂，美國大選爭持激烈，加上市場仍然對美國經濟是否「軟着陸」抱懷疑熊度，擔心經濟在減息及控制通脹得不到平衡。

地緣政治緊張加上經濟不確定性，投資者都以黃金作為停泊資金的安全港，美國投資者更爭相買入黃金為資產的交易所買賣基金（ETF），不論是黃金業內人士或投資者，仍對金價看高一線。

中港股望牛市重臨 自9月美國聯儲局宣布減息0.5厘以來，美股3大指數持續向好，投資者憧憬今年仍有一至兩次減息機會，有利經濟發展和企業業績，投行亦加速買進股票。

另方面，內地政府投放兩萬億元人民幣刺激經濟，加上減息、下調存款準備金率和一系列對地產市場的政策措施，A股成交額在十一長假後創下3.45萬億元人民幣的歷史紀錄。港股早前在政策利好刺激下，單日成交量亦突破5,000億元。隨着中港股市有回暖迹象，有望打破近幾年的低迷悶局，牛市重臨勢頭開始浮現。

綜觀上周的金價和股市表現，料短中線仍保持向好勢頭，相信A股基金、港股基金，以及黃金相關ETF後市仍可看好。

曜熊理財策略董事 馬煒喬