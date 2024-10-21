匯通天下：美元上升動力料逐步減弱

上周匯市表現符合預期，美匯指數持續向上，最高曾升至103.87並在高位徘徊。美國公布的通脹、零售銷售及初領失業救濟金人數等數據皆好過預期，進一步降低市場近期的減息預期，利率期貨顯示今年美國減息幅度預測已由10月1日約0.71厘降至0.43厘。由於美國數據傾向在第四季好過預期，加上大選因素續有利美元，支持美元在高位波動，但倘若美匯指數升至104以上，或有升過龍風險。

歐央行減息力度或增 歐元兌美元上周曾低見1.081，亦符合跌穿1.1確認雙頂形態而下試1.08預期。歐洲央行上周減息0.25厘符合預期，為應對經濟放緩挑戰，預期歐洲央行需在未來每次議息會議減息，減息幅度甚或需要低於中性水平的1.5厘，以恢復貨幣政策的擴張性功能，增加歐元作為融資貨幣的機率。歐元若跌穿1.08心理關口，或先下試1.078，及後或再試1.061至1.067水平。

澳元方面，受惠於澳洲勞動力市場表現強勁，澳元兌美元在0.67水平附近靠穩。澳洲9月職位增幅高過預期一倍，故維持澳洲央行明年2月才首次減息的預期，甚至有延遲減息風險。澳元在息差因素下，有望跑贏紐元、加拿大元及歐元。

宜低吸澳元日圓英鎊 上周日圓兌每美元亦曾跌穿150水平，短期阻力或先在55周線及200天線約150.16至151.32水平，但若日圓跌至152水平，可視為低吸機會。日本勞動力加薪壓力仍在，日本工會Rengo據報將因通脹繼續上升而建議在明年的春鬥談判中加薪「至少5%」，令日本央行續需維持貨幣正常化步伐，支持日圓中線逐步回升至135水平。

投資者或可繼續把握美匯指數在近期高位分階段沽出美元，轉而低吸澳元、日圓及英鎊，料美國大選對美元的利好因素將在選舉結果出爐而消退，配合美國積極減息增加美國經濟「軟着陸」前景，資金屆時或由避險貨幣如美元轉至風險資產，有利澳元、日圓及英鎊表現。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪