股市估市：資金流向左右港股走勢

港股上周五做好，單日急升逾3%，點數升幅達725點，成交亦見回升至近2,600億元，但全周計，恒生指數仍錄得逾2%的跌幅，亦是連續兩周下跌。截至上周五，港股10月份之日均成交約為3,300億元，固然遠較9月份增加，但其持續性目前仍然成疑。投資者最大的疑問，是恒指今輪升勢是否已告完結？

以走勢及資金流向等因素而論，恒指仍有機會上望更高位置，本月餘下時間可暫以23,000點為目標，季內目標則為25,000點，但前提是資金在內地貨幣政策環境持續寬鬆之下重回港股，否則以目前之基本因素以及市場信心而言，港股實難有太強支撐。

即使內地上周公布的經濟數據理想，但從通脹等數據觀察，內地需求仍屬疲弱，而市場對實體經濟仍有不少疑慮。因此，縱有機會出現升市，暫仍不宜期望其持續性可延至兩季及更長時間。策略上，整體港股資金流向難以估算，現時之選股策略宜以進退皆可為原則。

走勢上，宏利股價在過去一年拾級而上，最近一段升勢始自8月，與整體港股的相關性不大。投資者可候股價回吐至中期上升通道之中軸，即227元左右吸納，上望阻力位250元，支持位200元。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）