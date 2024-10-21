拍賣消息：榮輝銀主盤嗌290萬

多項住宅銀主盤推出拍賣，其中，粉嶺榮輝中心兩房戶以290萬元推拍，較銀行估價低約70萬元，差幅約19.4%。

環亞物業拍賣將於明日推出約58項物業，當中上述項目的2座高層K室銀主盤，實用面積約419方呎，開拍呎價約6,921元。

場內拍賣奧運站凱帆軒3座低層E室兩房銀主單位，實用面積約456方呎，以488萬元推拍，較銀行估值約593萬元，低出約105萬元或約17.7%，呎價約10,702元。

得寶無契樓每呎開價$6324 忠誠拍賣周三將推拍約27項物業，其中，屯門青山公路漣山Cedar II低層B室銀主海景戶，實用面積約850方呎，套三房及工人房間隔，連車位以580萬元推拍，呎價約6,824元。該行指，單位連車位估價共約710萬元，開價低約18.3%。

同場推拍牛頭角得寶花園G座中層8室業主盤，屬無契樓，實用面積約253方呎，開價160萬元，呎價約6,324元。單位銀行估值約275萬元，推拍價低約41.8%。