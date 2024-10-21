二手慘情：嘉湖兩房三球有找 8年首見

政府持續放寬樓市措施，惟未能帶動樓價回穩，新界指標上車盤天水圍嘉湖山莊兩房戶僅以292萬元沽出，撇除事故單位及內部轉讓個案，樓價為約8年首見「2字頭」。

中原何家樂稱，該屋苑翠湖居4座低層F室，實用面積約449方呎，叫價約338萬元，減價約46萬元售出，呎價約6,503元，低市價約一成。不計特殊轉售個案，上一次低於300萬元成交要追溯至2016年中，而對上低位於同年4月錄得，一個兩房以約280萬元易手。

藍籌盤周末買賣升55% 樓價低企，二手交投出現反彈。中原指出，10大屋苑於過去周六、日錄14宗成交，按周升約55.6%，為5周新高。期內以嘉湖山莊錄5宗最活躍，並為7個月同期最多。

住宅價格近年累跌不少，其他屋苑屢錄蝕讓個案。美聯鍾家豪指出，荃灣愉景新城10座高層H室，實用面積約658方呎，累減約170萬元，以約790萬元售出，呎價約12,006元。原業主於2021年4月高位入市，約3年半帳蝕約280萬元或約26.2%。

中原梁璟華表示，屯門星堤1座頂層連天台單位，實用面積約1,494方呎，以1,465萬元連車位沽出，呎價約9,806元。原業主於13年前以約2,120萬元一手購入物業，現帳面仍要勁蝕約655萬元，跌價約30.9%。