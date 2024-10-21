Blue Coast II提價賣76伙
長實集團(01113)的Blue Coast II於剛過去周六首輪發售256伙，當日即沽191伙，項目昨提價加推第4號價單共76伙，折實平均呎價約22,052元，較上一張價單高約2%。
有機會推四房戶
該集團執行董事趙國雄稱，支持樓市平穩發展，相信利好消息陸續有來，是次加推加幅輕微，預計短期內作次輪銷售，有機會推出四房單位。
新一批單位屬於第3座兩房及三房戶，實用面積464至729方呎，折實價910.5萬至1,817萬元，呎價約19,623至24,925元。長實營業部首席經理郭子威稱，稍後加推單位加幅料遠高於2%。
該集團營業部助理首席經理楊桂玲指出，首輪銷情當日售出單位套現逾25億元，本地及非本地買家各佔約一半。連同Blue Coast I，兩期套現共逾133億元。
ST. GEORGE'S售2466萬
市區豪宅交投持續，信和置業(00083)等的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨以2,466.1萬元售出1座19樓C室兩房戶，呎價約32,279元。
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