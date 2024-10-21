Blue Coast II提價賣76伙

Blue Coast II售出的兩房及三房戶平均售價約1,100萬元及1,750萬元。左起為郭子威、趙國雄、楊桂玲。

有機會推四房戶 該集團執行董事趙國雄稱，支持樓市平穩發展，相信利好消息陸續有來，是次加推加幅輕微，預計短期內作次輪銷售，有機會推出四房單位。

新一批單位屬於第3座兩房及三房戶，實用面積464至729方呎，折實價910.5萬至1,817萬元，呎價約19,623至24,925元。長實營業部首席經理郭子威稱，稍後加推單位加幅料遠高於2%。

該集團營業部助理首席經理楊桂玲指出，首輪銷情當日售出單位套現逾25億元，本地及非本地買家各佔約一半。連同Blue Coast I，兩期套現共逾133億元。