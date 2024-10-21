新盤交投周飆1.2倍
天璽‧天加推98單位
兩大市區新盤正面交鋒，帶動新盤市況升溫，過去周六、日市場共錄逾500宗一手買賣，按周勁升約1.2倍，為逾半年最旺周末。啟德天璽‧天及香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II兩個大型項目，合共貢獻逾400伙交投，並同時加推新一批單位。
新鴻基地產(00016)集團副董事總經理雷霆表示，天璽‧天於過去周六第三輪銷售215伙價單單位迅速售罄，即晚加推第6號價單共98伙，折實平均實用呎價約23,960元，部分單位加價約2至6%。
該盤連續3輪公開銷售單位均即日沽清，項目開盤兩周累售約700伙，套現逾70億元。
新一批616萬入場
項目43宗招標成交中，有25伙來自第3座Peak Tower，平均售價逾5,000萬元，平均呎價逾3.2萬元。
新地代理總經理胡致遠補充，日前錄約20組買家購入兩至6伙，最大手斥資近5,400萬元。最新推出的壓軸一批單位，實用面積295至672方呎，折實價616.11萬元起，傾向緊接周末展開最後一輪銷售。
柏蔚森系列套半億
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