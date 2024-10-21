新盤交投周飆1.2倍

兩大市區新盤正面交鋒，帶動新盤市況升溫，過去周六、日市場共錄逾500宗一手買賣，按周勁升約1.2倍，為逾半年最旺周末。啟德天璽‧天及香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II兩個大型項目，合共貢獻逾400伙交投，並同時加推新一批單位。

新地代理總經理胡致遠補充，日前錄約20組買家購入兩至6伙，最大手斥資近5,400萬元。最新推出的壓軸一批單位，實用面積295至672方呎，折實價616.11萬元起，傾向緊接周末展開最後一輪銷售。