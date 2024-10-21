簡訊一覽
●中遠海控(01919)指，鑑於近期市場訊息，並綜合考慮公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，與羅兵咸永道溝通關於更換境外核數師的建議後，羅兵咸永道同意辭任公司今年度的境外核數師，自上周五起生效。同日，該企建議委任信永中和香港為新任境外核數師。
●中州證券(01375)近日收到中國證監會決定，該企須於10月17日至明年4月16日期間，暫停債券承銷業務。同時，中證監要求公司總經理李昭欣、原公司副總經理花金鐘接受監管談話。
●中國建築興業(00830)公布，截至今年首9個月未經審核營業收入約65.4億元，經營溢利為8.41億元，按年各增2.04%及27.92%。
●比亞迪股份(01211)與電子遊戲《黑神話：悟空》出品方遊戲科學達成全球策略合作，並成為其唯一合作的汽車品牌。
●快手(01024)披露，在內地網購促銷活動「雙11」首日，旗下快手電商的單日商品交易總額（GMV）已創歷史新高，單日GMV對比歷史高峰高出90%。
●美蘭空港(00357)與新加坡樟宜機場（中國）成立合營公司，美蘭空港及樟宜中國分別持有51%及49%股權。該合營旨在於海口美蘭國際機場獨家營運及管理若干特定非航空業務，其中包括零售、餐飲、休閒、廣告及嘉賓服務等。
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