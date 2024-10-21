投資名宿風光一時後多跌落神壇

伍德

華爾街作為全球資本市場的中心，是金融人才匯聚之地，但像股神巴菲特這樣的常勝將軍卻極為罕見。許多「專家」都曾經一時風光，卻很難留下一世英名，反倒是出名之後跌落神壇的佔大多數。比如曾被捧為「科技女股神」的基金經理伍德（Cathie Wood）、一度被視為最佳分析員的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wi1son等。

科技女股神基金跑輸納指 作為Ark Investment舵手的伍德，於2019年前後崛起，名聲在2020年時達到高峰，當時她以投資「顛覆型創新」的科技企業而聞名，成名一役包括大舉押注美國電動車公司龍頭，當時曾經使其管理的基金回報大幅跑贏同業。在全世界都有不少股民支持，買入由其操盤的主動型交易所買賣基金（ETF）。在香港的網絡討論區，當時有不少股民更主動「認親」，尊稱她為「契媽」，而在南韓亦有大量散戶支持Ark的基金。

可惜的是，自新冠疫情引發美股暴跌之後，伍德的基金表現未如理想，甚至後來美股反彈浪之中，Ark數隻基金的表現都跑輸納指。此後她的風評亦開始下滑，遭投資者離棄。不過，伍德的Ark基金成功把「主動管理型ETF」的概念推廣至人盡皆知，亦算是為資本市場的發展做了不少貢獻。

最佳分析員唱淡美股淪燈神 另外，任職於賣方機構的Michael Wi1son，曾在2022年獲選為最佳投資組合策略師，原因是成功預測2022年初美股回調，以及同一年內美股轉勢反彈。然而，他自此後一直唱淡美股，但市場卻在人工智能（AI）牛市之中高歌猛進，屢創新高。一代神準分析員亦就此淪為「燈神」。

說到「燈神」，就不得不提美國財經名嘴克拉默（Jim Cramer），但與上文介紹過的兩位「曾經風光」的專家不同，克拉默自出道以來就以估錯市而聞名。近年最出名的一役，是被他「祝福」過的硅谷銀行（SVB）最後倒閉收場，實在無法不佩服他的「燈力」。有資產管理公司甚至曾經推出反向追蹤克拉默的ETF，儘管該ETF如今已經退市，但也算是金融界的奇談。

巴菲特