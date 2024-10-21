美經濟錯判或成常態

聯儲官員預測難作準 投資參考勿盡信 美國是全球最大經濟體，同時也是世界金融霸主，其經濟與金融影響力自然不容忽視。美國聯儲局的任何貨幣政策決定，亦會透過市場傳導至全世界，因此只要成功預測美國經濟走勢，就能無往而不利。可惜的是，所有證據都表明，從來沒有「專家」能準確預測美國經濟，甚至連聯儲局官員也經常錯判形勢。更諷刺的是，即使是美國政府公布的官方國內生產總值（GDP），亦不一定能作準，投資者想要準確把握經濟動向，基本上是不可能任務。

後年利率期望誤差正負2.4厘 聯儲局官員在預測經濟前景，乃至自身的利率政策決定方面一直都不太準確。以最新一份「點陣圖」為例，雖然以中位數計，預測到2026年時聯邦基金利率為2.9厘（即目標區間2.75至3厘），但若細看文件的各個分項，便會發現在70%置信區間下，2026年利率的期望誤差達到正負2.4厘，即實際上屆時利率可能會落在0.5至5.3厘之間。單計70%置信區間已有如此之大的誤差，那麼按照統計學中更常用的90%與95%置信區間，只怕最終預測結果會擴闊至完全失去參考意義。

這背後的原因，自然是因為過去聯儲局太常估錯利率走勢，導致當計算合理置信區間時，預測範圍（潛在誤差）大幅擴大。正如在2021年底時，「點陣圖」中位數預測僅預期2022年會加息0.75厘，但最終2022年的累計加息幅度為4.25厘，是一年前預測的5.6倍。由於過去的預測一直失準，才導致用置信區間估算預測失誤時，出現如此大的範圍。

GDP負增長轉正 衰退消失 由此可見，聯儲局不但無法準確地預測通脹與經濟前景，甚至連自己的行動也無法預測。最近紐約聯儲銀行亦發表一份研究報告，指專家的預測在一年以上的時間維度中準確度奇差，而且過度自信，這完全就是夫子自道。

紐約聯儲銀行經濟研究顧問Macro Del Negro表示，最新研究結果與2015年的一項研究相似，都顯示出專家過度自信，特別是在預期一年後的經濟前景（包括通脹、經濟產出方面），而且專家亦無法估算波動率甚麼時候會提高。相反，短期而言，專家對經濟的預測能力會比他們自以為的更好。換言之，大多數專家都無法正確推斷自己的預測命中率有多高，而且亦無法預測長期趨勢。

除了專家預測不準確外，就連官方公布的經濟數據其實也不能盡信。美國商務部轄下的經濟分析局，此前調整了國內生產總值（GDP）的數據，把2023年GDP增速由2.5%大幅上調至2.9%。更重要的是，2022年第二季的GDP變幅，由萎縮0.6%修正為增長0.3%，亦使2022年上半年美國經濟的「技術性衰退」完全消失。

非農職位增長數多81萬個 回顧先前的資料，美國經濟分析局曾經表示2022年第一季及第二季，當地經濟連錄倒退，符合普遍「經濟技術性衰退」的定義。然而，擁有權力進行官方經濟衰退定義的美國全國經濟研究所（NBER）當時卻未有承認美國進入衰退，因而導致當時市場上說法不一，出現極大分歧，亦令不熟內情的民眾滿腹疑惑，不知經濟是好是壞。

這種數據上的爭議亦影響經濟學家對未來的預測，畢竟所有預測本質上都是基於過去經驗推斷，如果不能確保過去的準確，那麼又如何預測未來？

同樣經常提供錯誤資訊的還有美國勞工統計局，其就業市場報告數字經常修正。除了常規的月度修正外，今年8月當局更把2023年非農就業職位增幅大舉下調81.8萬個。以如今每個月非農就業職位增幅只有約十多萬個來推算，這次修正幾乎等同於抹去了美國半年的就業職位增長，誤差之大簡直離譜。

更令人感到失望的，是這種錯誤其實早就應該察覺，亦應該更早修正。由民間統計的ADP私人就業職位變化素有「小非農」之稱，因該數據在過往一直與官方公布的數字走勢相近。然而，自新冠疫情以來，「小非農」與官方非農數據走勢經常背道而馳，以致引起外界對ADP的質疑。直到2022年中，ADP突然叫停了「小非農」調查，決定重新審視統計方法，並在2022年下旬才恢復公布調查結果。

諷刺的是，ADP重新公布數據後，質疑聲音更甚，因修正統計方法後的ADP調查繼續與官方數字有很大出入。如今再回頭看，ADP可能從一開始就沒有錯，錯的是由勞工局進行的官方調查才對，但市場卻一直把官方數據視為權威。

事實上，經濟專家對前景的預測，不單止在金融市場左右投資者決策，甚至能影響政府的財政措施，以至中央銀行的貨幣政策。可惜現實是專家依賴的數據也不可信，投資者若想參考經濟數據以制訂投資策略，必須從多個來源查證，盡量確保其準確性。此外，謹記資料僅供參考，不構成投資建議。

美國聯邦基金利率走勢